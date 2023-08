A che ora si può vedere la Superluna di fine mese?

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il 31 agosto 2023 ci sarà la Luna Piena Blu. Scopriamo insieme significato e orario. Il 31 agosto 2023 è in arrivo la Luna Piena Blu: significato e orario di questo evento imperdibile su Donne Magazine.

Tuttavia, il punto èquello di risolvere le principali questioni in sospeso e concludere l'accordo primale tariffe sull'acciaio statunitensi e i dazi compensativi dell'UE tornino in vigore ...... le modalità del "trimestre anti inflazione ",durerà dal 1 ottobre al 31 dicembre e...il governo punta a estendere l'intesa contro l' inflazione ...Una " riluttanza generale "spiega, secondo il sindacato, " la paura di non essere seguiti dall'istituzione e di ritrovarsi soli al fronte ".la decisione del ministro toglie finalmente gli ...

Staffetta 4x100: a che ora è e dove vedere la finale ai Mondiali di atletica la Repubblica

Smottamenti e allagamenti si sono verificati a Blevio, nel Comasco, in seguito alle forti e persistenti piogge delle ultime ore. La strada provinciale Lariana, ex statale che collega Como a Bellagio è ...Un lavoro che, in occasione del centenario dell’avvenimento, si propone di raccontare al cinema questo evento epocale anche attraverso rare e inedite immagini d’archivio. Presentato allo scorso Festiv ...