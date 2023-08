A Bergamo circonvallazione allagata | lunghe code Disagi maltempo | treni cancellati

Il progetto del Comune diprevede l'allargamento della zona dell'incrocio con Ponteranica , ... Le auto arrivano ai semafori e dopo poca attesa vanno verso lao via Ruggeri da ...... Ponteseccco e la, senza eccessivi problemi" è fiducioso l'assessore. Il via ... attorno al quale ruota tutto il riassetto della viabilità diAlta. In quest'ottica l'...Il progetto del Comune diprevede l'allargamento della zona dell'incrocio con Ponteranica , ... Le auto arrivano ai semafori e dopo poca attesa vanno verso lao via Ruggeri da ...

A Bergamo circonvallazione allagata: lunghe code. Disagi ... L'Eco di Bergamo

PIOGGIA E VENTO. A Bergamo dalle 13.30 di lunedì 28 agosto si è allagata la circonvallazione tra Valtesse e Ponteranica e si sono formate lunghe code anche nelle zone adiacenti. La strada è stata ...La pioggia battente sta causando disagi alla circolazione un pò ovunque. In particolare dopo una mattinata difficile per i treni, nel pomeriggio si è allagata anche la circonvallazione tra Bergamo e ...