7 trucchi per tenere accesa la scintilla anche se state insieme da anni

(Di lunedì 28 agosto 2023) Quando si stada diversiladell’amore rischia di spegnersi. Ma ci sono 7peracceso il fuoco! La noia e l’abitudine possono diventare dei nemici mortali della vita di coppia. Ravvivare la relazione si rivela indispensabile allora per la sua stessa tenuta. Come evitare che l’amore appassisca dopo moltipassati? – grantennistoscana.itDa un po’ di tempo l’Italia è “maglia nera” in Europa per il numero dei matrimoni. Siamo uno dei Paesi europei dove ci si sposa di meno e dove i divorzi aumentano. Stando all’Istat, nel 2021 i divorzi sono stati 83.192, il 24,8% in più rispetto al 2019. Mentre i divorzi aumentano e i matrimoni sono in forte calo, per non dire in picchiata, sempre più le coppie cominciano a rendersi conto ...