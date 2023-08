4 regole semplici ed efficaci per ottimizzare al massimo il guardaroba della stagione

Leggi su amica

(Di lunedì 28 agosto 2023) Per la maggior parte delle persone, le ferie sono quasi finite. Tra poco sarà l’ora di tornare in città ai ritmi e ai doveri di ogni giorno. Tutto questo mettendo da parte il look colorati e all’insegna di temperature alte che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Il lato positivo, però, è che non è ancora arrivato il momento di fare il cambio dell’armadio. Basta solo sapere come indossare i capi estivi a settembre. Quelli che sono stati i pezzi forticalda, infatti, possono essere ancora integrati negli outfit settembrini. Quello che sta per arrivare è un mese fatti di sbalzi di temperatura, cambi di meteo improvvisi e gradazioni che permettono di giocare con abiti e accessori. Per chi non padroneggia ancora l’arte dello styling, ecco 4 consigli da seguire perall’armadio di ...