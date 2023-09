27 Agosto 2023 – Libia | sospeso ministro degli Esteri per incontro segreto con Israele

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il primolibico Abdel Hamid Dbeiba ha deciso di sospendere la ministraNajla Al-Mangoush in seguito all’svoltosi a Roma tra la stessa Al-Mangoush e ilisraeliano Eli Cohen. Migliaia di persone hanno manifestato in Niger a sostegno del colpo di Stato del mese scorso, quando mancavano poche ore alla scadenza per l’ambasciatore francese di lasciare il Paese dopo l’ultimatum della giunta al potere. Se l’Ucraina spostasse il conflitto sul territorio russo, gli alleati che finora l’hanno sostenuta la lascerebbero sola. Lo ha detto, in un’intervista alla Tv ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky. La polizia ha arrestato due uomini per l’attacco alla rete di comunicazione delle ferrovie polacche, ...

Precisiamo: si è arrivati al grado e mezzo a luglio e per buona parte di. Era già successo in passato, anche per vari giorni. La World Meteorological Organization ha detto che verosimilmente ...Ilsarà ricordato come un anno nero per gli orsi in Italia, finiti sulle prime pagine di giornale ... L'ultima, è un grave atto di bracconaggio: il 31è stata infatti uccisa a fucilate F17, l'...... legate alla chiusura del Frejus ai mezzi pesanti (a causa della frana da 10 mila metri cubi caduta il 27scorso in Maurienne) che avevano portato fino a 7 ore di coda per valicare il confine.

Immatricolazioni agosto 2023: elettrico fermo al palo. Italia fuori dai giochi in Europa DMove.it

«La mascherina serve ancora, se vogliamo frenare i contagi». Sull’utilità del dispositivo di protezione che durante la pandemia è stato fondamentale per limitare ...Dopo un periodo di freschezza tra la fine di Agosto e l’inizio di Settembre, sembra che l’estate sia pronta a riprendere il controllo proprio mentre ci avviciniamo alla fine. L’anticiclone… Leggi ...