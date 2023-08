23enne ucciso con la fiocina | i carabinieri di Ancona bloccano un uomo algerino con in mano ancora l’arma Il video dell’arresto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Morire a 23 anni, trafitto da un colpo dial petto durante una lite per motivi di viabilità. È la morte assurda di un giovane operaio albanese, a Sirolo, in provincia di, una delle più note località balneari dell’Adriatico, nel cuore della Riviera del Conero. Il presunto assassino, un 30enne di nazionalità algerina, è stato preso poco dopo dai, a Falconara Marittima, a poco più di 30 km di distanza: era a torso nudoin possesso deldel delitto, un fucile da sub. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica in via Cilea a Sirolo, la strada che porta al centro, affollata di bagnanti e turisti di ritorno dal mare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.