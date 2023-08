14 insegnanti assunte a tempo indeterminato a Ferrara La storia di Giulia | “Il posto fisso ti cambia la vita | adoro lavorare con i bimbi”

È stata l'occasione per dare il benvenuto alle diciotto educatrici di Nido d'infanzia e alle settedi Scuole d'Infanzia, recentemente. All'incontro erano presenti anche Lisa ...Entro il 30 agosto verrannoa tempo indeterminato 16 educatrici e 2 coordinatrici ... 41 educatori per i nidi e 30per le scuole dell'infanzia. Numeri importanti, che tuttavia sono ...... su 582 cattedre disponibili sono state immesse in ruolo 480. Sul sostegno la vera ... A fronte di di 582 posti sono statecirca 480 persone, questo perché in alcune classi di concorso ...

Assunte 14 insegnanti a Ferrara: "Finalmente il posto fisso, mi ... il Resto del Carlino

A Macerata, come segnala Il Resto del Carlino, si registrano 200 neo assunti in ruolo per l’anno scolastico 2023–2024. Il dettaglio svela 151 docenti suddivisi tra Scuola dell’Infanzia, Primaria, ...Si tratta di vincitori di concorso e candidati presenti nelle Gae. Due incognite: la denatalità e la situazione degli insegnanti di sostegno precari.