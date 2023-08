Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Sulla sua vera prima manovra di bilancio Meloni arranca in silenzio, mentre i suoi due vice continuano a litigare pubblicamente e Giorgetti lancia inviti alla prudenza, che poi faranno la fine della (sua) prudenza sulla legge sulle banche, verranno cioè facilmente travolti". Lo afferma il deputato di Europa Benedetto Della Vedova. "Meloni dica chiaramente che le promesse elettorali della sua coalizione erano specchietti per le allodole, a partire dalla cancellazione della Fornero. Anche alla luce dei risultati fallimentari di quota 100 che ha assorbito ingenti risorse per favorire i lavoratori maschi del Nord e il pubblico impiego, stanziare oggi altri miliardi per nuovi prepensionamenti sarebbe una mossa di pura cattiveria finanziaria contro le nuove generazioni", conclude Della Vedova.