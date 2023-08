Ziliani | VAR e Arbitraggio nel Calcio Italiano | Una Farsa Continua

Leggi su napolipiu

(Di domenica 27 agosto 2023) Paolocritica le incongruenze tra le promesse dell’AIA e le decisioni arbitrali sul campo, mettendo in luce ladel VAR nel. Il noto giornalista Paoloha recentemente sollevato questioni critiche riguardanti l’e l’uso del VAR nel. In un articolo dettagliato,mette in luce le incongruenze tra le promesse fatte dall’AIA e le decisioni effettive prese in campo, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’equità nel sistema arbitrale. Promesse e Realtà secondoPaolosottolinea come, nonostante le promesse di “europeizzare” l’fatte da ...