World music | ecco i finalisti del premio Andrea Parodi

... incontri, passione, pensieri e amore tradotti in composizioni originali che hanno come protagonista il viaggio nel tempo e nello spazio nell'oceano musicale, dal jazz alla, dal classico ...First Wooden DragonChampionship: competi3zione velica nello specchio antistante la città, ... Per Folies Royal 2023,Time con Reladuo formato da Roberto Blasi (chitarra) ed Elonora Amerio (...First Wooden DragonChampionship: competi3zione velica nello specchio antistante la città, ... 'BaySaturday': serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda ...

Ethnos porta la world music alle pendici del Vesuvio Avanti Online

Cresce intanto l’attesa per il nuovo appuntamento del Green Music, il concerto di Simone Cristicchi che giovedì 31 sarà a Bevagna, al Parco dell’Imbersato nell’acoustic trio tour “Lo chiederemo agli ...Infine, il 24 agosto, protagonista la world music con il Karkum Project Ensemble di Claudio Merico e Giulia Tripoti in un concerto costruito intorno alla figura archetipica femminile tra ...