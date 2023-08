Wanted | Carlos Ghosn | la recensione | il bene nel falso nella docu-serie di Apple TV+

(Di domenica 27 agosto 2023) Ladi, prima immersione diTV+ nel campo delladi indagini dove a essere narrata è la folle storia del delegato amministrativo di Renault e Nissan, fuggito in Libano dalla prigionia giapponese. Vi sono storie che trascendono il surreale; storie che sembrano prendere vita dalle pagine di un romanzo thriller, per poi rivelare con sorpresa degli astanti la loro natura reale, ancorata a un carattere biografico che pare impossibile. Quello di, delegato amministrativo di Renault e Nissan, forse non è un nome noto al grande pubblico, eppure la sua ascesa al potere, il suo passato oscuro, e la sua fuga dalla prigionia giapponese, appare intinta di quello stesso inchiostro da cui trae ...

Su Apple TV+ arriva la nuova docuserie in quattro parti che racconta l'ascesa e la caduta dell'ex CEO di Renault e NissanGhosn. 'Ghosn ' descrive in dettaglio il CEO che è scappato all'estero per sfuggire all'accusa di presunti crimini finanziari in Giappone. La serie in quattro parti include dettagli e ...Adesso arriva anche una serie di documentari: si intitola "Ghosn" e sarà disponibile su AppleTv a partire dal 25 agosto, in quattro parti. La serie si basa sul rapporto più completo ...Ghosn Nuovo documentario true crime di Appletv che entra a gamba tesa negli scandali e nei lati oscuri della finanza recente attraverso la ricostruzione della complessa vicenda ...

Wanted: Carlos Ghosn, la recensione: il bene nel falso nella docu ... Movieplayer

La recensione di Wanted: Carlos Ghosn, prima immersione di Apple TV+ nel campo della docu-serie di indagini dove a essere narrata è la folle storia del delegato amministrativo di Renault e Nissan, fug ...NEW YORK — Carlos Ghosn, the former rock star businessman who fell from grace and fled authorities smuggled in a music instrument box, is getting what his dramatic story deserves — a multi-part ...