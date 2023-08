Vuelta Espana 2023 | un lampo azzurro nel cielo plumbeo di Barcellona

(Di domenica 27 agosto 2023) Il Team DSM Firmenich ha vinto, a sorpresa, la prima tappa della 78ma, una cronometro a squadre di 14,5 chilometri disputatasi sotto un temporale, in condizioni al limite del proibitivo, con partenza e arrivo nella Platja del Somorrostro, una delle spiagge più rinomate di. Alle spalle della compagine olandese, distanziata di soli 55 centesimi di secondo, si è piazzato il Team Movistar di Enric Mas che ha preceduto un trio di squadre, giunte praticamente appaiate, staccate di sei secondi: la statunitense EF Education Easy Post, la Soudal Quick Step di Remco Evenepoel e la francese Groupama FDJ. A vestire oggi la prima maglia roja sarà, quindi, il campione mondiale Under 23 a cronometro Lorenzo Milesi. Considerando il carattere fortemente didascalico che dovrebbe avere un antipasto quale quello di ieri, le ...

