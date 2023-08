Vuelta Espana 2023 | farsa catalana con cambio della guardia azzurro

CHIUDERÀ A MADRID DOPO 3.162 KM È unaben disegnata con 21 tappe assortite: con due cronometro (a squadre e individuale), due salite - mito come il Tournalet e l'Angliru, due soli ...Oggi è il giorno della seconda tappa della2023 , la prima in linea con i suoi 181,3 chilometri da Matarò a Barcellona . Dopo la cronosquadre di ieri, la città catalana resta protagonista e promette spettacolo in un finale che ...La diretta testuale della seconda tappa della2023 , che prosegue oggi con la Matarò - Barcellona di 181,3 chilometri. Si tratta della prima frazione in linea, dopo la cronometro a squadre che ieri ha aperto l'edizione numero 78 ...

Vuelta a España 2023, caos senza fine, per la classifica non conteranno gli ultimi 9 km! OA Sport

È di Andreas Kron la seconda tappa della Vuelta a España 2023. In una frazione ricca di colpi di scena e resa complicata dalle difficili condizioni atmosferiche, il danese della Lotto Dstny ha allunga ...Una tappa caotica e piena di colpi di scena: alla Vuelta a España è successo di tutto nella seconda frazione con arrivo a Barcellona. L'organizzazione, a causa delle condizioni meteo, ha deciso di neu ...