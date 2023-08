Vuelta a España 2023 | Jonas Vingegaard | “Non c’erano le condizioni per correre la tappa”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Una primafallimentare alla: l’organizzazione è stata pessima, con strade al buio e una cronometro a squadre in quel di Barcellona pericolosa per l’incolumità dei corridori. Ieri è arrivato lo sfogo di Remco Evenepoel (“non siamo delle scimmie al circo”), e in tanti gli hanno fatto eco, tra cui Primoz Roglic,e Attila Valter. Jumbo-Visma che è arrivata lontana dalle posizioni di vertice e ha perso 32 secondi dal Team dsm – firmenick che ha vinto la prova, ma ci sono pochi rimpianti per i corridori. Queste le parole del danese: “Penso che possiamo essere felici di come è andata, anche considerando che ho forato. I miei compagni mi hanno dovuto aspettare, quindi perdere solo 32 secondi non è male se pensiamo a come sono andate le cose. Per ...