Vuelta 2023 | risultati e classifica seconda tappa | Kron vince in solitaria a Barcellona

(Di domenica 27 agosto 2023) Ie l’ordine di arrivo delladella, la Matarò-di 181,3 km, in cui il danese della Lotto Destiny, Andreasconquista il successo insotto il nubifragio spagnolo. Il corridore dedica la sua vittoria a De Decker, compagno di squadra recentemente scomparso a causa di un incidente stradale. Alle spalle disi piazzano l’australiano Kaden Grooves e la coppia tutta italiana formata da Andrea Vendrame ed Andrea Bagioli.: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI: CHI COMMENTA LA CORSA IN TV: STARTLIST E FAVORITI Il maltempo condiziona la, che ...

BARCELLONA (SPAGNA) - Non è iniziata al meglio la prima tappa delladi Spagna, ultima corsa a tappe dell'anno dopo il Giro d'Italia e il Tour de France. A Barcellona si è infatti svolta la cronosquadre , 15 km con le partenze cadenzate tra un team e l'...A causa del maltempo che si è abbattuto su Barcellona in queste ore, la direzione di gara dellaha deciso di neutralizzare il finale della seconda tappa da Matarò alla città catalana . In particolare, in un primo momento si era deciso di prendere i rilevamenti per la classifica generale ...Seconda frazione del Giro di Spagna. Ci sarà un primo triello tra Roglic, Vingegaard e Evenepoel Lorenzo Milesi difende la maglia ...

VUELTA 2023. KRON SIGNORE DEL MONTJUIC DAVANTI A GROVES, VENDRAME E BAGIOLI TUTTOBICIWEB.it

Remco Evenepoel aveva duramente protestato, e alla fine qualche effetto l'ha ottenuto. La Mataró-Barcellona, prima vera tappa in linea dopo la cronosquadre di ieri, è stata "accorciata" di nove chilom ...Il campione in carica Remco Evenepoel furioso sul traguardo della prima tappa che, fra il buio e il maltempo, ha consegnato la maglia rossa al giovane Lorenzo Milesi ...