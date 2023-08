Vuelta 2023 | classifiche aggiornate dopo seconda tappa | Piccolo in maglia rossa

(Di domenica 27 agosto 2023) Ledellalada Matarò a Barcellona di 181,3 km, in cui il danese della Lotto Destiny, Andreas Kron ha conquistato il successo in solitaria sotto il nubifragio spagnolo davanti all’australiano Kaden Grooves e agli italiani Andrea Vedrame e Andrea Bagioli.la grande fuga di giornata Andreava ad indossare lae labianca di miglior giovane, mentre grazie alla vittoria odierna Andreas Kron si prende laverde. Matteo Sobrero, invece, si assicura laa pois degli scalatori. Ecco le...

I risultati e l'ordine di arrivo della seconda tappa della, la Matarò - Barcellona di 181,3 km, in cui il danese della Lotto Destiny, Andreas Kron conquista il successo in solitaria sotto il nubifragio spagnolo. Il corridore dedica la sua ...BARCELLONA (SPAGNA) - Non è iniziata al meglio la prima tappa delladi Spagna, ultima corsa a tappe dell'anno dopo il Giro d'Italia e il Tour de France. A Barcellona si è infatti svolta la cronosquadre , 15 km con le partenze cadenzate tra un team e l'...A causa del maltempo che si è abbattuto su Barcellona in queste ore, la direzione di gara dellaha deciso di neutralizzare il finale della seconda tappa da Matarò alla città catalana . In particolare, in un primo momento si era deciso di prendere i rilevamenti per la classifica generale ...

Vuelta 2023, Milesi prima maglia rossa. La DSM vince la cronosquadre, delude la Jumbo Visma Virgilio Sport

Il campione in carica Remco Evenepoel furioso sul traguardo della prima tappa che, fra il buio e il maltempo, ha consegnato la maglia rossa al giovane Lorenzo Milesi ...Si svolgerà domani, lunedì 28 agosto 2023, la terza tappa della 78ma edizione della Vuelta a España. In questa frazione si partirà da Súria alle 13:15 e si arriverà, dopo 158,5 chilometri ricchi di in ...