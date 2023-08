Volley | Mondiali U21 femminile | Argento per l’Italia

(Di domenica 27 agosto 2023) IU21di chiude con una medaglia d’per la Nazionale italiana. Le giovani azzurre sono state battute 3-2 (19-25, 25-23, 23-25, 25-22, 15-8) dalla Cina in finale, dopo una partita intensa e molto combattuta. Solo nel quinto e ultimo set le atlete cinesi si sono imposte con più sicurezza. Tre le italiane premiate al dream team: l’opposto Anna Adelusi, la schiacciatrice Stella Nervini e la palleggiatrice Valentina Bartolucci. La schiacciatrice cinese Yushan Zhuang ha invece vint l’mvp dei. Il ct azzurro Marco Mencarelli commenta: “Dico sempre alle ragazze che, per vincere un evento così importante, bisogna crescere partita dopo partita e aggiungere sempre un tassellino in più rispetto a quello che si è fatto il giorno prima. Noi lo abbiamo fatto sicuramente fino alla semifinale. Oggi la ...

