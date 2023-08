Volley Europei maschili 2023 | Zanini | “Italia squadra fortissima | merita i titoli conquistati”

(Di domenica 27 agosto 2023) Il commissario tecnico della Nazionale belga maschile di, Emanuele, a poche ore dalla partita d’esordio deglicontro l’, ha parlato nel media meeting: “L’è unacon dei valori importanti e ha dimostrato sul campo dire iche negli ultimi due anni ha conquistato. Per noi sarà una gara difficilissima e molto dipenderà da quello che riusciremo a mettere in campo. I miei ricordi sulla panchina azzurra? Conservo dei ricordi bellissimi, nel 1999 abbiamo vinto i Campionatia Vienna, poi due World League consecutive e il bronzo ai Giochi di Sydney 2000. Io ero un giovane tecnico e avuto il privilegio di allenare De Giorgi e devo ...

Così Simone Giannelli parla alla vigilia dell'esordio dell'Italia aglidicontro il Belgio. 'Cerchiamo di stare attaccati a quello che facciamo quotidianamente, ciò che conta per ...Il commissario tecnico della Nazionale maschile di, alla vigilia dell'esordio agli2023 contro il Belgio , ha parlato durante il media meeting odierno: ' Sarà un momento importante per il nostro movimento, ce lo godremo dal punto di ......dello sport la prima settimana di preparazione della Omag Marignano al prossimo campionato di Serie A2 diFemminile. Come ben sappiamo l'impegno con la Nazionale ai campionatitiene ...

L'Italia affronterà la Francia ai quarti di finale degli Europei 2023 di volley femminile. L'appuntamento è per martedì 29 agosto (ore 21.15) al PalaWanny di Firenze, dove la nostra Nazionale sarà acc ...Firenze – Prosegue la striscia positiva di vittorie dell’Italia del Volley Femminile agli Europei, in cui è campione in carica. Le Azzurre superano anche la Spagna e volano ai quarti di finale che ...