(Di domenica 27 agosto 2023) L’Italia ha sconfitto la Spagna per 3-0 e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2023 difemminile, ma la nostra Nazionale ha sofferto molto più del previsto nei primi due set. Le iberiche hanno infatti lottato ad armi pari con le azzurre, che soltanto nel finale sono riuscite a raddrizzare la situazione. Le Campionesse d’Europa sono sembrate poco lucide e fluide, soffrendo decisamente troppo in ricezione e faticando così nell’impostazione del gioco. Ekaterina Antropova è tornata titolare nel ruolo di opposto ed è risultata determinante per il successo che permetterà alle padrone di casa di giocarsi la sfida contro la Francia al PalaWanny di Firenze. Il CTha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Non abbiamo giocato nel migliore dei modi, l’abbiamo affrontata con meno spensieratezza ...

AGI - L'Italia è ai quarti di finale degli Europei femminili di. La squadra azzurra allenata daMazzanti ha battuto a Firenze, davanti a circa 4.000 spettatori, la Spagna per 3 - 0 con i seguenti parziali: 25 - 23, 25 - 22, 25 - 19. Adesso per le ......l'Italia batte la Spagna 3 - 0 (25 - 23 25 - 22 25 - 19) e si qualifica per i quarti di finale degli Europei difemminile, dove incontrerà martedì la Francia. Ma per la squadra di......dopo aver stravinto il proprio girone batte per 3 - 0 anche la Spagna e si qualifica per i quarti di finale degli Europei femminili 2023 di. Al Palazzo Wanny di Firenze, le azzurre di...

Volley, Davide Mazzanti: "Non eravamo libere. Allenamenti a porte chiuse Non sto provando nulla" OA Sport

Contro le iberiche, nell'ottavo di finale della rassegna continentale, arriva un altro 3-0 ma le ragazze di Mazzanti hanno faticato più del previsto nelle prime due frazioni per avere ragione delle “r ...FIRENZE- Soffre un pelo più del dovuto ma alla fine gioisce regalandosi l'accesso ai quarti di finale. Può essere riassunta così la serata dell'Italvolley ...