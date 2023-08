Vlahovic toglie dai guai la Juventus | il Bologna reclama un rigore | è 1-1

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 27 agosto 2023) Primo passo falso della nuova stagione per lache non ripete l’ottima prestazione offerta nella prima gara della stagione contro l’Udinese. I bianconeri, all’esordio in casa allo Stadium, si fermano sull’1-1 contro ilandando sotto nel punteggio e rischiando di capitolare. Primo tempo opaco, riflessi didella passata stagione, contro uncompatto e volenteroso che sblocca la gara con Ferguson al 24? e chiude avanti i primi 45 minuti di gioco. Nella ripresafirma il pari al 52? ma il VAR annulla per fuorigioco. Al 71? ilprotesta chiedendo un calcio diper fallo di Iling-Junior su Ndoye ma il Var non interviene. Pochi minuti dopo Dusandi testa pareggia i conti e...