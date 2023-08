Vlahovic salva la Juve | termina 1-1 contro il Bologna

(Di domenica 27 agosto 2023) TORINO (ITALPRESS) – Un punto a testa perntus enel posticipo della seconda giornata di Serie A: all'Allianz Stadium di Torinorisponde all'iniziale vantaggio di Ferguson e1-1. Un piccolo passo indietro per lasul piano del gioco dopo la convincente prestazione di Udine mentre dall'altra parte, un coriaceostrappa un pari importante e protesta per un rigore non concesso al 71?. Il primo tempo mette in luce unordinato in campo e capace di accompagnare l'azione offensiva con tanti uomini: fondamentale il lavoro di Zirkzee, vero e proprio regista offensivo della squadra e uomo assist per i compagni. La prima conclusione verso la porta bianconera arriva all'8?, grazie al destro di Moro chedi poco ...

Dusan(LaPresse) - Calciomercato.itIl mai domoAllegri, con i bianconeri in difficoltà nella prima frazione di gara e sotto all'intervallo dopo il colpo da biliardo dell'...Dusan(LaPresse) - Calciomercato.itAnche la squadra di Thiago Motta, però, esce dallo Stadium senza il sorriso sulle labbra. Il Bologna, infatti, ha protestato per un rigore non concesso per ...Altra storia quando si allarga e suona la carica, ma non incide (28' st Milik 6: al fianco di, non ha spazio). All. Allegri 5,5: la Juve di Udine aveva illuso un po' tutti, basta il Bologna ...

Vlahovic salva la Juventus dal ko: 1-1 con il Bologna, che protesta per un rigore TUTTO mercato WEB

TORINO (ITALPRESS) – Un punto a testa per Juventus e Bologna nel posticipo della seconda giornata di Serie A: all’Allianz Stadium di Torino Vlahovic risponde all’iniziale vantaggio di Ferguson e termi ...Ecco come sono andati i match delle 18.30 valevoli per la seconda giornata di Serie A.La squadra di Allegri non è andata oltre il pareggio ...