Vlahovic salva la Juve | termina 1-1 contro il Bologna

(Di domenica 27 agosto 2023) TORINO – Un punto a testa perntus enel posticipo della seconda giornata di Serie A: all’Allianz Stadium di Torino Dusanrisponde all’iniziale vantaggio di Ferguson e1-1. Un piccolo passo indietro per lasul piano del gioco dopo la convincente prestazione di Udine mentre dall’altra parte, un coriaceoL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fiorentina-ntus risultato finale 1-1 Allegri pronto per la Salernitana: “antipatica e vincente, non bellina e perdente” Allegri avverte i suoi: “Con ildeve cominciare una nuova stagione” Allegri sprona i suoi: “Con l’Inter serve coraggio” Riprende la ...

Pochi istanti doposegna, ma Rabiot è in offside e l'arbitro annulla. Rischio scongiurato ... Al 57' ci prova anche Weah dal limite: Skorupski in tuffotutto. Ormai è un assalto all'arma ...Al 52'si vede annullare il gol del pari per fuorigioco di Rabiot, segnalato dopo revisione al Var. Motta capisce il momento di calo fisiologico del Bologna ed inserisce forze fresche, quali ...... Perin si. E' la prova generale del gol degli ospiti. Ferguson scambia con Zirkzee, la difesa ... Torre di Bremer, conclusione vincente di: l'1 - 1 viene però cancellato dal fuorigioco di ...

Vlahovic salva la Juventus dal ko: 1-1 con il Bologna, che protesta per un rigore TUTTO mercato WEB

Va in vantaggio la squadra di Motta con Ferguson, pareggio agguantato nel secondo tempo. Piccolo malore per Allegri a fine gara. I rossoblù protestano per un rigore non concesso ...TORINO - Un punto a testa per Juventus e Bologna nel posticipo della seconda giornata di Serie A: all'Allianz Stadium di Torino Dusan Vlahovic risponde all'in ...