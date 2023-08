‘Villammare Film&Friends 2023’ | chiusura con tutte le premiazioni

(Di domenica 27 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGrande Successo al Villammare Film & Friends, il festival dedicato cinema indipendente organizzato dal Patron Alessandro Cocorullo e sotto la direzione artistica di Andrea Axel Nobile. Anche quest’anno, la manifestazione condotta dalla giornalista Daria Scapitta, ha registrato molte presenze nella cittadina del Golfo di Policastro e ha entusiasmato il pubblico presente che ha assistito alle proiezioni dei film e corti in gara. Tantissimi gli ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo sono stati premiati a Villammare durante le cinque serate della kermesse giunta ormai alla 22esima edizione. PREMI: Premio alla carriera a Enrico Vanzina; Premio Miglior Attrice non protagonista per “Mancino Naturale” a Katia Ricciarelli Premio “50 anni di Cinema” a Eleonora Giorgi; Premio Icona Cinema Italia a Anna Mazzamauro; Premio Rivelazione “Mare Fuori” a ...

AlFestival&Friends non mancherà la serata dedicata alle musiche da cinema, questa volta pensata in maniera sperimentale per aprirsi alle nuove generazioni e al loro linguaggio dei social.Sabato la Mazzamauro sarà ospite delFestival& Friends in Cilento. 'Sarà un bel viaggio. La sera prima sarò con lo spettacolo a Salerno, poi torneremo a parlare di Fantozzi e della ...Una storia importante che ha partecipato in concorso alFestival. advertisement Massimiliano Morra protagonista delGinevra di Gino Brotto Ginevra', che è prodotto da 'Bianco ...