Viktor Bout | chi è il “mercante di morte” possibile erede di Prigozhin

(Di domenica 27 agosto 2023) Mentre dalla Russia arriva la conferma che su quell'aereo ci fosse davvero Evgenijtramite test del DNA (qui abbiamo riportato tutti i dubbi sulla sua), già circolano i nomi di chi potrebbe sostituirlo come figura di riferimento della Russia nelle guerre internazionali (la Wagner è stata di fatto sciolta). Essendo morto anche il

Intanto a Mosca negli ambienti vicini all'intelligence circolano voci cheavrebbe avuto da Putin il mandato di guidare la milizia privata Wagner dopo la morte del fondatore Yevgeny ...Intanto a Mosca, in ambienti vicini all'intelligence, circola voce che il nuovo capo di Wagner sarà, noto come il ' mercante di morte ', oggetto di uno scambio gestito direttamente dal ..., detto anche "il mercante di morte", è uno dei nomi che circolano per prendere il posto di Evgenij Prigozhin a capo della Wagner, dopo lo schianto dell'aereo su cui viaggiava lo chef di ...

Tutti i passeggeri dati per morti dopo lo schianto avvenuto nella regione di Tver sono stati identificati con i test genetici ...Yevgeny Prigozhin si era convinto di averla fatta franca, nonostante il tentato ammutinamento della Wagner a fine giugno. Durante il suo ultimo incontro con Vladimir Putin, pochi giorni dopo la rivolt ...