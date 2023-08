VIDEO – Verona-Roma 2-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 27 agosto 2023), anticiposeconda giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi. IN TESTA –2-1 nell’anticiposeconda giornata diA. Laha a disposizione quasi un tempo supplementare, ma alla fine perde col. Due vittorie su due per l’Hellas, che bissa il successo di Empoli ed è primo col Milan. Quattro minuti e lasi sblocca: tiro di Filippo Terracciano mal respinto da Rui Patricio e Ondrej Duda mette dentro. Reazione ospite, con una traversa di Bryan Cristante da ...

La squadra ha dato tutto, una prestazione perfetta, quali sono le tue sensazioni "Ottime, abbiamo guadagnato tre punti contro un avversario difficile, mostrare carattere e cattiveria è stato ...Verona è fatale per una Roma distratta. Le voci di mercato, un primo tempo da dimenticare, parecchia sfortuna, due le traverse colpite dai giallorossi, tante le scusanti ma al Bentegodi è uno stoico ...