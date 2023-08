Video | Rodri colpisce a casa con un bel colpo e fa vincere il Manchester City

Leggi su justcalcio

(Di domenica 27 agosto 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Un paio di minuti emozionanti quando lo Sheffield United pareggia con Jayden Bogle, ma ogni speranza di ottenere qualcosa dalla partita è stata immediatamente schiacciata quandopochi minuti dopo ha segnato un gol per ripristinare il vantaggio del. Walker fa bene a riprendere il possesso palla prima di mettere un cross per Phil Foden. Foden non è riuscito a tenere la palla sotto controllo, maha fatto un tiro di primo tempo che ha travolto il portiere. Che gol vincerlo per il! Guarda qui sotto: ILRISPONDE SUBITO! ?#SHUMCI SU @USANetwork pic.twitter.com/KytqRrcb80 — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) 27 agosto 2023 ?? GOL:con uno STORDENTE riporta il...