VIDEO – L’annuncio dell’Inter per Sanchez Citazione particolare

Leggi su inter-news

(Di domenica 27 agosto 2023) L’Inter ha annunciato con il suo consuetoper i nuovi arrivi Alexis. Il cileno ricorda con unale sue frasi dopo il gol vittoria in Supercoppa Italiana. CAMPIONI – Impossibile dimenticare il gol al 121? contro la Juventus in Supercoppa Italiana di Alexis. Neanche l’Inter lo fa, che infatti inserisce unadel cileno nel suodi presentazione. ‘L’uomo di azione‘, ecco come è stato riconosciutodal club nerazzurro. E' arrivato. Pronti a tornare all'azione "Hombre de Acción" disponibile per i più coraggiosi #ForzaInter #WelcomeAlexis pic.twitter.com/Pr6qJFWZQN — Inter (@Inter) August 27, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...