VIDEO – Juventus-Bologna 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di domenica 27 agosto 2023), anticipo pomeridianoseconda giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata all’Allianz Stadium di Torino. SCIPPO CLAMOROSO –1-1 nell’anticipo pomeridianoseconda giornata diA. Un ottimoesce da Torino con un punto e tante recriminazioni, per un arbitraggio inaccettabile. Grandi Joshua Zirkzee, che manda in tilt la difesae al 24? smarca Lewis Ferguson per la conclusione del vantaggio. Lo scozzese, poco dopo, va a un passo dal raddoppio con un ...