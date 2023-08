VIDEO – Inter in partenza! Direzione Cagliari Un solo assente

(Di domenica 27 agosto 2023)in viaggio oggi pomeriggio in, dove domani lunedì 28 agosto giocherà, chiudendo la seconda giornata di Serie A, all’Unipol Domus. Untra i nerazzurri di Simone Inzaghi. IN VIAGGIO – L’da qualche minuto si è messa in viaggio versoper la sfida di domani. Tutta la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, compreso Matteo Darmian. Unico indisponibile Francesco Acerbi, rimasto a Milano dove proseguirà con l’allenamento personalizzato. Di seguito ildella partenza. Nerazzurri in partenza per la sfida di domani #Forzapic.twitter.com/5zvNnY5nP4 —(@) August 27, ...

...termine dell'ultima partita dell'Miami contro Cincinnati, vinta in rimonta proprio grazie a un rigore della Pulce, Roccuzzo è scesa in campo per congratularsi con l'illustre marito. In un...L'Miami di Messi vince 2 - 0 contro Ny Red Bulls. Ecco il gol della ...Marko Arnautovic scalpita per un posto da titolare nell'attacco dell'. Per tutta l'estate Simone Inzaghi ha provato Marcus Thuram al fianco di Lautaro Martinez. Partiti dal 1' contro il Monza, nella ripresa il tecnico nerazzurro ha lanciato l'ex Bologna. ...

VIDEO - Il Milan spazza il Torino non senza polemiche arbitrali: gli highlights Fcinternews.it

L'Inter aspetta Benjamin Pavard. Benjamin Pavard scalpita e al Bayern Monaco vive ormai da separato in casa. Il difensore francese ha saltato tre degli ultimi quattro allenamenti agli ordini di Thomas ...La donna scende in campo per congratularsi con la Pulce, ma solo dopo si accorge di averlo scambiato per Jordi Alba ...