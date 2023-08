Victoria Beckham | la di Harper scatena le polemiche | «Hai usato Photoshop su tua figlia?»

"Scusami, sono ai Bagni Fiore a giocare a Burraco, ho vinto 45 euro", mi ha scritto Rosa Cracco. "È andata ad arrotondare", ha scherzato lo chef. Intantoha scelto Capri e non Portofino perché nella villa che l'avrebbero ospitata non c'era la palestra disponibile Mentre scorro compulsivamente l'app meteo per capire l'ora in cui il ...Menzione di merito anche a: l'ex Spice Girl, oggi direttrice creativa della casa di moda che porta il suo nome, ci esorta a sperimentare la giacca boxy a mo' di minidress: è ...Il pezzo dell'invitata speciale, come dimostra il look, indimenticabile, diper il matrimonio del figlio Brooklyn nel 2022: uno slip dress in seta bordato di pizzo realizzato dall'...

La fitness routine di Victoria Beckham per migliorare la forza Elle

Harry e Meghan lite furiosa con David e Victoria Beckham: «Il principe li ha accusati di essere le talpe della stampa inglese» Kate furiosa con William Secondo l'esperta, durante questa visita ...«Scusami, sono ai Bagni Fiore a giocare a Burraco, ho vinto 45 euro», mi ha scritto Rosa Cracco. «È andata ad arrotondare», ha scherzato lo chef. Intanto Victoria Beckham ha scelto Capri e non Portofi ...