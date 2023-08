Victor Kiplangat vince la maratona iridata | Meucci decimo

vince la medaglia d'oro nella maratona maschile ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Il 23enne ugandese trionfa in 2h08'53'' al termine di una gara in cui è protagonista ...vince la medaglia d'oro nella maratona maschile ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Il 23enne ugandese trionfa in 2h08'53'' al termine di una gara in cui è protagonista ...

Mondiali atletica 2023, Kiplangat oro maratona maschile Adnkronos

Victor Kiplangat ha vinto la maratona ai Mondiali di atletica di Budapest. L’ugandese, con il tempo di 2h0853, ha preceduto l’israeliano Maru Teferi. Terzo l’etiope Leul Gebresilase. Tra gli italiani ...Victor Kiplangat a offert à l'Afrique son 12e titre mondial consécutif sur le marathon masculin. L'Ougandais, âgé de seulement 23 ans, s'est imposé en 2h08'53'' dimanche à Budapest. Seul Suisse engagé ...