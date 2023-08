Vicepremier contro Solite botte tra Tajani e Salvini

(Di domenica 27 agosto 2023) "L'amico Matteo" e "l'amico" se le danno di santa ragione, ospiti della kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica. Tirano in ballo 'nazisti' e 'cinesi' per respingere l'uno le alleanze con Afd e Le Pen, l'altro la proposta di privatizzare i porti. Lo sgiunge alla vigilia del primo consiglio dei ministri sulla manovra economica

Porti: Tajani, io primo a battermivendite a Cina Sulla questione porti, il ministro degli esteri eAntonio Tajani sottolinea, durante il suo intervento alla kermesse di ...L'altro, che si trova a gestire una Forza Italia in affanno e in fase di ricostruzione, ... Tuttitutti Il risultato rischia di essere un consiglio dei ministri ad alta conflittualità....cosa ha fatto - scriveva laspagnola su Twitter/X - . Non è all'altezza. Dovrebbe dimetterti e risparmiarci questo imbarazzo". Credits foto: EPA/Mariscal - Un presidio di protesta...

Vicepremier contro. Salvini punta alla rottamazione (anche di Tajani ... L'HuffPost

Nella strategia comunicativa del leghista tornano i vecchi cavalli di battaglia e si accende la sfida agli alleati. La difesa nei temi trattati nel libro del generale ...Caso Mancini, fa discutere la scelta dell'ex commissario tecnico della nazionale italiana di abbracciare il progetto dell'Arabia Saudita.