Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 27 agosto 2023)DEL 27 AGOSTOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; E OGGI ULTIMO WEEK END DI RIENTRI DALLE VACANZE ESTIVE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; AL MOMENTO ABBIAMO RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, E SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ SULLA A24-TERAMO ALLA BARRIERA DIEST; E STASERA ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA-GENOA CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45; ATTIVE COME DI CONSUETO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ...