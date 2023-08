Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023)DEL 27 AGOSTOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AURELIA A CAUSA DI UN ICNIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO IND IREZIONE NORD; RACCOMANDIAMO PRUDENZA ANCHE SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA; E OGGI ULTIMO WEEK END DI RIENTRI DALLE VACANZE ESTIVE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; AL MOMENTO ABBIAMO RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, E SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’ SULLA A24-TERAMO ALLA BARRIERA DIEST; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE OGGI STOP AI LAVORI NOTTURNI; I TRENI CIRCOLERANNO ...