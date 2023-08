Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da altra infomobilità un servizio dellatraffico regolare sulla coda e sulle principali autostrade delad eccezione dellaNapoli dove segnaliamo code per traffico da Frosinone a Ferentino in direzionee proseguendo più avanti da Colleferro a Valmontone via Litoranea troviamo delle code a tratti da Capocotta Torvaianica nelle due direzioni ricordiamo che oggi nella capitale via dei Fori Imperiali è isola pedonale solo deviate quindi cinque linee bus zona infine il trasporto pubblico sulla linea Metre questa sera sono sospesi i lavori notturni Dunque I treni sono attivi fino a fine servizio da Matteo bertoncini e altra info e tutto ora un messaggio di civiltà stradale non gettare la sigaretta un gesto ...