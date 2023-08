Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dallaNapoli qui se abbiamo delle cose per un incidente tra Anagni e Colleferro versosulla Statale Appia permangono le code a causa di un incidente avvenuto in precedenza all’altezza di Terracina nelle due direzioni sul Raccordo Anulare invece il traffico è regolare nei due sensi di marcia andiamo sulla litoranea Dove troviamo delle code a tratti da Capocotta a Marina di Ardea nelle due direzioni ricordiamo che la capitale via dei Fori Imperiali è isola pedonale sono deviate dunque 5 linee bus di zona infine il trasporto pubblico la linea alta velocitàNapoli è rallentata in direzione Napoli per un guasto alla rete elettrica al salone Labico con ritardi fino a 50 minuti da ...