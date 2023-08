Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Statale Appia a causa di un incidente Ci sono code all’altezza di Terracina nelle due direzioni spostiamoci sulla Firenzedove è stato rimosso il veicolo in panni segnalato in precedenza tra Guidonia Montecelio il video con la diramazionenord verso Firenze sul Raccordo Anulare invece il traffico è regolare nei due sensi di marcia andiamo sulla litoranea Dove troviamo delle contattati da Capocotta Ah ma nelle due direzioni infine ricordiamo che oggi nella capitale via dei Fori Imperiali è isola pedonale sono deviate quindi cinque linee bus di zona da Matteo bertoncini è alta in mobilità è tutto al prossimo appuntamento con servizio nella...