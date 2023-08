Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 agosto 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla firenze-segnaliamo un veicolo in panne che non crea disagi allatra Orvieto e Attigliano in direzione Firenze sullaNapoli un’altra veicolo in panne tra Ceprano e Frosinone versoil traffico è regolare passiamo agli eventi oggi nella capitale via dei Fori Imperiali è isola pedonale Sono deviati quindi cinque linee bus zona infine il trasporto pubblico sulla linea Metre questa sera sono sospesi i lavori notturni Dunque I treni sono attivi fino a fine servizio da Matteo bertoncini Astral infomobilità è tutto un messaggio di civiltà stradale o interdizione laServizio fornito da ...