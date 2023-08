Via Duomo | spari contro un minorenne | indagini della polizia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ la squadra mobile di Salerno ad indagare sul ferimento di un minore di 17 anni, colpito nella notte appena trascorsa in via. Il ragazzo, R.V., è stato colpito al petto. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Non è in pericolo di vita. Il ragazzo con mezzi propri ha raggiunto l’ospedale di Salerno. Ad esplodere i colpi sarebbero state due persone a bordo di uno scooter. L'articolo proviene da Anteprima24.it.