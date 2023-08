Verstappen vince il GP di Olanda davanti ad Alonso e Gasly | quinto posto per la Ferrari di Sainz | ritirato Leclerc

Un'atmosfera incredibile ', ha commentatodopo il trionfo. L'olandese già a Monza può battere il record di Vettel e arrivare a dieci vittorie di fila. 'È spettacolare eguagliare Vettel ora ...è stato sempre in controllo tranne in avvio, quando per qualche giro si è trovato alle spalle del compagno di squadra Perez. Grande gara di Alonso, che in partenza ha effettuato un doppio ...Perè la nona vittoria consecutiva in una singola stagione, eguagliato il record di Sebastian Vettel. "Quello che dobbiamo accettare":, la "resa" di Flavio Briatore

Formula 1, Verstappen vince il GP Olanda, disastro Ferrari sotto la pioggia: classifica aggiornata e ordine d'arrivo Sport Fanpage

Una corsa funestata dalla pioggia battente che ha costretto gli organizzatori a imporre lo stop ai piloti al 64esimo giro ...Max Verstappen potrebbe dominare per la terza edizione di fila nel suo appuntamento di casa. Il pilota olandese della Red Bull scatterà in pole position a Zandvoort, per il… Leggi ...