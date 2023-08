Verstappen non si ferma e vince in Olanda sotto diluvio

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 27 agosto 2023) Nona vittoria consecutiva per Max. Questa volta sulla pista di casa, a Zandvoort per il Gp di, Tredicesimo appuntamento del mondiale di F1 corsoil. Persi tratta del 46esimo Gp vinto in carriera. Nona vittoria consecutiva che eguaglia la sequenza record assoluta stabilita da Vettel nel 2013. Sul podio Alonso e Gasly che sfrutta una penalità di 5" di Perez, quarto. Sainz quinto. Si ritira Leclerc con un Gp in salita sin dall'inizio.Alla prima curva al comandosu Norris, Alonso, Russell, Albon e Sainz. Pioggia subito protagonista: tutti ai box per cambiare le gomme Perez, Leclerc, Sargeant, Gasly, Zhou, Tsunoda, Lawson e Magnussen. E il box Ferrari si fa trovare impreparato perché non erano pronte le gomme da bagnato per il Leclerc. ...