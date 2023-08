Vasseur | ' Week end caotico | Carlos ha fatto un ottimo lavoro'

(Di domenica 27 agosto 2023) Gara a due facce per la Scuderia Ferrari nel GP d'Olanda , dove alla solida prestazione " nei limiti della monoposto " ottenuta da Sainz si è contrapposto il ritiro di Leclerc dopo una gara che per il ...

: Margini ristretti tra i team "È stato unend caotico un po' per tutti, le condizioni erano molto difficili. Il contatto di Leclerc con Piastri ha danneggiato l'ala che poi è finita ...Parola del Team Manager della Ferrari Frederic. 'Oggi Charles ha avuto un contatto al primo ... Leclerc: 'Costretto al ritiro' Una gara difficilissima in unend da dimenticare per Charles ...Charles Leclerc (Ferrari) 3 : che non fosse il suoend lo si era capito sin dal venerdì. Poi ... Tanto lavoro da fare pere per un team, una squadra che fatica a tornare sui livelli che gli ...

Il team principal della Ferrari ha commentato la gara di Zandvoort rassicurando i Tifosi: "Stiamo migliorando e assumendo tante persone ...Fred Vasseur analizza il GP d'Olanda della Ferrari: "E' stato un weekend caotico per tutti. Sainz è stato bravo ad arrivare 5°, ha fatto un buon lavoro. Peccato per Charles, il contatto ha danneggiato ...