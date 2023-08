US Open | forfait Badosa | ' Il mio 2023 finisce qui' Out anche Andreescu

SPECIALE USSU SUPERTENNIS L'ORDINE DI GIOCO DELLA PRIMA GIORNATA TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE US, TUTTE LE NOTIZIE US, TUTTI I VIDEO IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO Non ci ......tennista scozzese si è ritirato dal torneo di Toronto prima di scendere in campo con Jannik Sinner e successivamente ha datoa Cincinnati, in via precauzionale con l'avvicinarsi dello USUSL'edizione 2023 degli Usnon avrà ai nastri di partenza una delle sue ultime campionesse, precisamente la vincitrice del ...fisici rimediati nelle scorse settimane e ha dovuto dare...

US Open, due forfait eccellenti al femminile: fuori gioco Andreescu e ...

Non ci sarà il primo turno tanto atteso tra l'ex numero 2 del mondo Paula Badosa e la sette volte campionessa Slam Venus Williams. La spagnola, ...La spagnola è la seconda ex top 10 a ritirarsi dall’evento femminile dat che, poche ore prima, anche la campionessa dello US Open 2019 Bianca Andreescu ha dato forfait. La tennista canadese si è ...