US Open 2023 | Stefano Travaglia approda al tabellone principale a New York! Battuto Cazaux

(Di domenica 27 agosto 2023) Dopo un periodo oscuro, la luce.(n.234 del ranking) ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni il francese Arthur(n.121 del mondo) con il punteggio di 6-7 (4) 6-4 6-1, dopo oltre 3 ore di gioco, e si è guadagnato l’accesso al main draw degli US. Un risultato significativo per il tennista ascolano, che dopo aver fatto tantissima fatica, ha lottato alla grande ed ha così portato a sette il numero di giocatori italiani nela New York. Nel primo set si comprende che la lotta sarà serrata. Il transalpino va avanti di un break nel quarto game, manon si arrende, prima non sfruttando una palla del contro-break immediato e poi concretizzando il tutto nel settimo gioco ai vantaggi. Il ...

... ha finalmente ripreso ad allenarsi su un campo da tennis 18 gennaio. È questa la data dell'ultimo match disputato da Rafa Nadal con Mackenzie McDonald agli Australian. Un anno complicato ..."Porgo un saluto a questo incontro che si occupa del tema della libertà di pensiero. Un tema di grande attualità. Sarei lieto di venire a Lamezia per presentare il libro da voi". Aveva detto di non ...Ora si attendono le azzurre Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese nella finale della 4 100 femminile ai Mondiali di atleticadi Budapest.

Gli organizzatori dello US Open hanno annunciato la suddivisione degli incontri del main draw di singolare. Non si tratta dell'ordine di gioco dettagliato, ovviamente. Quel che sappiamo è che lunedì s ...Brutte notizie per Sinner alla vigilia degli US Open: momento difficile per il numero 1 d’Italia dopo la vittoria a Toronto (CalciomercatoTv.it) Il 2023 di Jannik Sinner è stato finora abbastanza ...