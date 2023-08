US Open 2023 | Musetti-Droguet | orario | programma | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 27 agosto 2023) Domani sarà il grande giorno dell’inizio del tabellone principale degli US, l’ultimo Slam della stagione. Scenderanno in campo anche i primi giocatori italiani, a partire da Lorenzoche se la vedrà contro il qualificato francese Titouandeve difendere il terzo turno dello scorso anno aglidegli Stati Uniti: l’azzurro ha giocato discretamente tra Montreal e Cincinnati, senza incantare particolarmente. Un grande risultato a New York potrebbe dare fiducia al toscano per affrontare al meglio il finale di stagione che nel 2022 gli ha regalato grandi soddisfazioni. Di fronte c’è il classe 2001che sarà alla prima partita in un tabellone principale di uno Slam. Il transalpino ha superato le qualificazioni vincendo contro ...