Urso visita l’hotspot strapieno di Lampedusa e sconfessa la linea del “tutto sta funzionando” di Donzelli | “La situazione è insostenibile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Il ritmo è quello di circa 2 mila migranti al giorno sbarcati a. Solo nella notte tra sabato e domenica sull’isola sono arrivati 208 migranti: erano a bordo di tre barchini soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza mentre un gruppo è stato bloccato dai Carabinieri mentre era già sbarcato sulla spiaggia della Guitgia. Numeri che si aggiungono alle 2.172 persone dei 55 approdi di sabato e ai 1.917 di venerdì, giorno del record di barchini sbarcati mai registrato (65 in 24 ore). E mentre le navi Ong – con non poche polemiche per la distanza dei porti assegnati dal ministero dell’Interno – attraccano e sbarcano centinaia di migranti in varie città italiane, aldiquesta mattina erano presenti 4.267 ospiti, numeri molto al di sopra della capienza massima della struttura. La ...