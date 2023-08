Ogni estate fuochi,e terremoti danno ossigeno ai media tradizionali e ai social media, si ... L'uragano Hilary, ad esempio, che ha colpito il sud dellalo scorso weekend ha riempito ...El Niño è tornato. La corrente calda del Pacifico ha iniziato a bussare alla porta. Come la farfalla che batte le ali a un capo dell'oceano scatenando dall'altro una tempesta, i suoi effetti sul clima ......teoria degliin un contesto molto più ampio, che include l'intero universo, ampliando così i confini della meteorologia terrestre. Di recente, alcuni professori dell' University of...

Uragani in California, carestia in India. El Niño soffia sul fuoco della crisi climatica la Repubblica

Il ritorno della corrente calda del Pacifico dopo sette anni sta già provocando i primi effetti. E anche stavolta il conto sarà salato ...