Uomini e Donne | il nuovo tronista Cristian Forti interviene sui social e chiarisce le segnalazioni sul suo conto

(Di domenica 27 agosto 2023) Dopo i dubbi sullo status sentimentale di Brando, poche ore fa hanno iniziato a circolare sul websull’altro neodi. Stando ai rumor, la giovane new entry del dating show di Maria De Filippi sarebbe stato in vacanza a Lampedusa insieme alla sua presunta fidanzata a inizio agosto. Suiha iniziato a girare anche una foto di coppia datata 8 agosto. Pochissimi minuti fa è intervenuto sul suo profilo Instagram lo stesso, che ha voluto chiarire come stanno davvero le cose. L'articolo proviene da Isa e Chia.

È la storia di Mariam che vive con sua madre e sua figlia in un villaggio armeno di sole, impegnate nei campi mentre glisono lontani per lavoro. Segue Mamá / Mamma (Messico 2022) di Xun ...... Fondazione Banca Popolare di Verona e Banco Bpm, ha messo a disposizione 150 biglietti destinati agli utenti delle cooperative e delle associazioni di assistenza del territorio,...Swiatek, che non aveva mai superato gli ottavi a New York prima dell'anno scorso, è uno dei cinque tennisti in attività () ad aver vinto almeno quattro major in carriera in singolare. ...

A Susa (Torino) successo al britannico Steward e all’austriaca Mayr su tracciato ridotto per maltempo, Trofeo per Nazioni a Usa (uomini) e Gran Bretagna (donne). Italia terza al femminile. Migliori ...Cresce l'attesa per la seconda registrazione di Uomini e donne, il tal show dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà in onda su Canale 5 da lunedì 11 settembre in tv. Dopo la prima ...