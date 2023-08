Union Berlino | il ds Ruhnert esce allo scoperto | “Bonucci? Entro venerdì sapremo”

(Di domenica 27 agosto 2023) In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Leonardo. Per il difensore ci sono diverse opzioni, ma lui continua anche a spingere per un reintegro nel club bianconero. Il centrale italiano è da tempo nel mirino dell’e ora il direttore sportivo Oliverè uscito: “Abbiamo bisogno di un difensore centrale enon avrebbe un costo a livello di trasferimento. Lui è un grande calciatore, con una brillante carriera alle spalle.se arriverà“. SportFace.

Oliver Ruhnert , direttore sportivo dello, ha parlato alla ZDF del recente arrivo di Robin Gosens dall'Inter, autore di una doppietta nella gara vinta ieri per 4 - 1 contro il Darmstadt . DS: 'GOSENS SI E' ...Se andiamo a sfogliare la classifica di Bundesliga attualmente é in testa lacon Leverkusen, Wolfsburg e Friburgo a 6 punti quindi il Borussia Dortmund con 4. Tabellino minuto per ...Un tormentone senza fine quello legato a Leonardo Bonucci. A pochi giorni dalla fine del mercato ci sono solo voci su un suo possibile trasferimento (in pole davanti a Genoa e Lazio) ma il giocatore non si rassegna ad essere un ex calciatore della Juventus. Bonucci, l'attacco social ad Allegri . Bonucci invia nuova Pec alla Juventus . ...

Quale sarà il futuro di Leonardo Bonucci Nel mirino dell'Union Berlino dopo essere stato messo ai margini della rosa della Juventus, il difensore piace anche in Serie A. Ma il suo futuro potrebbe ...Su di lui è forte l'interesse di Lazio, Genoa e Union Berlino, con i tedeschi che sembravano in netto vantaggio sulla concorrenza. Sembravano, appunto, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport ...