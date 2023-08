Un tranquillo weekend propedeutico alla ripresa. Con gli occhi puntati al simposio di Jackson Hole

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 agosto 2023) Questo fine settimana non sarà tempo di relax originato dai meeting in corso, nei patri confini e fuori di essi. Indurranno inoltre a fare almeno una considerazione pregiudiziale. La stessa che, senza pretendere di trovare risposte univoche, nel pieno rispetto dell’argomentare per assurdo usato spesso dai matematici, fa interrogare loro stessi molti italiani. Se il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non avesse accettato di svolgere il secondo mandato, gettando alle ortiche l’agognato e sospirato progetto di godersi il meritato riposo programmato che stava pregustando, a che punto sarebbe la notte italiana? Non è una boutade, ma, nel panorama attuale, è forse individuabile una figura che potesse reggere il confronto con lui? Sarà l’ennesima ripetizione, comunque non è il caso di trascurarla, che tra le tante crisi che stanno sconvolgendo con violenza più o meno simile il Bel ...